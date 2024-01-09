Митрополит Сергий: «Благодать притягивает сердца!»

9 января, в Попразднство Рождества Христова, в Свято-Никольском храме митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Божественную литургию.

Главе Алтайской митрополии сослужили секретарь Барнаульской епархии архимандрит Иларион (Морозов), благочинный Барнаульского городского округа протоиерей Андрей Басов, благочинный Барнаульского пригородного округа, ключарь храма иерей Дионисий Рейм, клирики храма иерей Валентин Михайлов, иерей Иоанн Макаров, иерей Вадим Коваленко, диакон Олег Берендеев, диакон Владислав Пасечник, другие священнослужители.

В своей проповеди владыка поздравил молящихся с Рождеством Христовым:

– Как сказано в каноне пророку Божию Илии, который собственноручно уничтожал врагов Божиих, Господь явился Илие и говорит: «Жесток ты для Израиля, Я тебя возьму на небо, а Сам сойду к ним, к людям». Неизреченная, непостижимая любовь Божия явилась в этом Боговоплощении. Никогда никакой логикой ее объяснить невозможно. Ибо любовь – это такая сила, которая препобеждает все естества Устава. Препобедим все человеческие правила, обычаи, представления, понятия.

Мы, люди, после грехопадения имеем поврежденный ум. Как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, мы все находимся в прелести. В разной степени. А прелесть – это заблуждение, представляет собой произведение лжеименного разума. Так что праведник не логикой, не умозрением, а верой жив будет, говорит нам Священное Писание.

Основная сила нашего христианского сознания и мировоззрения – это вера и любовь. К этому надо стремиться и отнюдь не печалиться о том, что не хватает нам ума. Главное – есть любовь Христова! И вера, которая не требует доказательств. А доказательства, знания – они уничтожают веру. А верующий человек говорит: «Не надо мне никаких доказательств, потому что вы повредите мою веру, ту, которая приводит в жизнь вечную!»

И как Господь пришел в ясли для животных, так Он приходит и в нашу душу, захламленную грехами, и находит там место. И тогда к нам приходят ангелы, тянутся к нам люди. Почему? Благодать притягивает сердца!

Владимир Клименко

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Взято отсюда.

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