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Митрополит Сергий поздравил жителей Алтайского края с Рождеством Христовым

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Митрополит Сергий поздравил жителей Алтайского края с Рождеством Христовым

Фото: Анна Меньшикова

Глава Алтайской митрополии напомнил, что в рождественские дни верующие призваны заново пережить радость, которую ангелы возвестили пастухам, и заново осмыслить это благовестие

Светлый праздник Рождества Христова – это благодатное время, когда мы все вместе пребываем в радости, подчеркнул Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, сообщает “Вести Алтай” .

Священнослужитель отметил, что весть, услышанная вифлеемскими пастухами от ангелов в рождественскую ночь, и сегодня обращена к каждому православному верующему.

Сегодня христианам необходимо своей жизнью и трудами свидетельствовать об истине Христовой, чтобы Господь, взирая на душу каждого, не увидел бы нас неподготовленными, занятыми украшением лишь фасада нашей жизни. В этот торжественный день сердечно поздравляю всех вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием. Христос рождается! Славим Его!“, – заключил глава Алтайской митрополии Сергий.

С наступающим праздником Рождества поздравил христиан и патриарх Кирилл, пишет ТАСС .

Он обратился к духовенству и верующим с традиционным Рождественским посланием, в котором призвал не бояться “тревожных обстоятельств нынешнего времени” и напомнил о “великой спасительной силе любви”.

Ранее “Толк” писал о том, что мощи святителя Луки Крымского к Рождеству привезут в Алтайский край.

Взято отсюда.

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