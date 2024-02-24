Митрополит Сергий принял участие в торжествах в день памяти Сщмч. Харалампия в Иркутской митрополии

Божественную литургию 23 февраля 2024 года, в престольный праздник Михаило-Архангельского Харлампиевского храма г.Иркутска, совершили в сослужении клириков епархии три архиерея: митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и епископ Братский и Усть-Илимский Константин.

Со словами проповеди перед Причастием обратился к молящимся священник Евгений Володин, напомнив о фактах жития Небесного покровителя храма священномученика Харлампия и подчеркнув высоту «стремления мучеников быть со Христом, не жалея своей жизни», а также то, что «каждый человек в жизни призван Христом к своей миссии для того, чтобы быть с Ним в Царствии Небесном».

По окончании Литургии было отслужено славление святому покровителю храма. После молитвы святому возгласили традиционное многолетие.

В приветственном слове митрополит Максимилиан поздравил прихожан с престольным праздником храма и обратил внимание на пример священномученика Харлампия для каждого христианина и призвал их «каждый день стараться посвящать себя Богу и подвизаться в преображении собственной души ради Христа».

Также владыка Максимилиан представил молящимся владыку Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, который в этот день отметил 38-ю годовщину своей священнической хиротонии.

По завершении богослужения настоятель храма протоиерей Евгений Старцев сердечно поблагодарил «трех святителей» за радость соборной молитвы и провел архиереев на второй этаж Харлампиевского храма, где продолжается реставрация ещё двух приделов.

Пресс-служба Иркутской епархии

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