Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Митрополит Сергий совершил чин освящения нижнего храма в честь свмч. Никиты, епископа Белевского (Бийского), в Свято-Ильинском храме г. Заринска.

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Митрополит Сергий совершил чин освящения нижнего храма в честь свмч. Никиты, епископа Белевского (Бийского), в Свято-Ильинском храме г. Заринска.

«Господи Боже наш, ниспосли Пресвятаго Твоего и покланяемаго и всесильного Духа и освяти храм сей и исполни его света присносущнаго, избери его в жилище Твое и сохрани его даже до скончания века непоколебима…» (Молитва чина Великого освящения)

30 декабря 2023 г. митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Великое освящение нижнего придела в честь свмч. Никиты, епископа Белевского (Бийского), в Свято-Ильинском храме г. Заринска.

В начале чина Великого освящения митрополит Сергий и сослужащие клирики совершали священнодействия с главным предметом алтаря — Престолом. После утверждения на столпах престольной доски, прибиваемой четырьмя кованными гвоздями (по числу гвоздей при распятии Господа Иисуса Христа на Кресте), Архипастырь помазал новосооруженный Престол Святым Миром. Затем были окроплены святой водой и одеты священные облачения на престол и жертвенник. Священнодействия чередовались чтением псалмов и особых молитв, возносимых Архиереем о новосооруженном храме и о всех в нем служащих и молящихся.

После облачения престола и жертвенника в священные ризы было совершено каждение Престола, алтаря и всего храма, при этом священники окропляли стены храма святой водой и помазывали Святым Миром крестообразно четыре стены храма.

Затем Архипастырь возглавил шествие со святыми мощами. По внесении в алтарь они были вложены в основание Престола.

В завершение чина Великого освящения было возглашено многолетие создателям храма и освятившему его Высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию. Архипастырь осенил молящихся Крестом на четыре стороны света и окропил всех святой водой.

После чина Великого освящения митрополит Сергий возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме.

Его Высокопреосвященству сослужили:  благочинный Заринского округа протоиерей Андрей Ушаков, иереи Игорь Вишняков, иерей Алексей Ушаков, иерей Владимир Колчаков и иерей Роман Подольхов, диакон Олег Берендеев, диакон Сергий Синицын и диакон Владислав Лазарев.

По завершении богослужения митрополит Сергий поздравил всех собравшихся с историческим событием в жизни прихода, поблагодарил отца настоятеля и всех принимавших участие в созидании и благоукрашении храма за понесенные благие труды, призвал верующих любить свой храм и приходить сюда с молитвой во всех обстоятельствах жизни

Информационный отдел Барнаульской епархии

14

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , новости алтая и алтайского края сегодня ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно объедаться мандаринами

01.01.2024

 Здоровье

Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов

01.01.2024

 Здоровье

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

01.01.2024

 Образование

Устраняются повреждения на электросетях в пригороде Барнаула. Куда звонить

01.01.2024

 Образование

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

01.01.2024

 Новости Алтай

Барнаулец исполнил свою давнюю мечту – встретить Новый год в поезде

01.01.2024

 Новости Алтай

В России Год наставника сменяется Годом семьи

01.01.2024

 Новости Алтай

В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, митрополит Сергий совершил Литургию в храме в честь преп. Антония Киево-Печерского г. Барнаула. 

01.01.2024

 Новости Алтай

Митрополит Сергий совершил чин освящения нижнего храма в честь свмч. Никиты, епископа Белевского (Бийского), в Свято-Ильинском храме г. Заринска.

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix