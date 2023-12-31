Митрополит Сергий совершил чин освящения нижнего храма в честь свмч. Никиты, епископа Белевского (Бийского), в Свято-Ильинском храме г. Заринска.

«Господи Боже наш, ниспосли Пресвятаго Твоего и покланяемаго и всесильного Духа и освяти храм сей и исполни его света присносущнаго, избери его в жилище Твое и сохрани его даже до скончания века непоколебима…» (Молитва чина Великого освящения)

30 декабря 2023 г. митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Великое освящение нижнего придела в честь свмч. Никиты, епископа Белевского (Бийского), в Свято-Ильинском храме г. Заринска.

В начале чина Великого освящения митрополит Сергий и сослужащие клирики совершали священнодействия с главным предметом алтаря — Престолом. После утверждения на столпах престольной доски, прибиваемой четырьмя кованными гвоздями (по числу гвоздей при распятии Господа Иисуса Христа на Кресте), Архипастырь помазал новосооруженный Престол Святым Миром. Затем были окроплены святой водой и одеты священные облачения на престол и жертвенник. Священнодействия чередовались чтением псалмов и особых молитв, возносимых Архиереем о новосооруженном храме и о всех в нем служащих и молящихся.

После облачения престола и жертвенника в священные ризы было совершено каждение Престола, алтаря и всего храма, при этом священники окропляли стены храма святой водой и помазывали Святым Миром крестообразно четыре стены храма.

Затем Архипастырь возглавил шествие со святыми мощами. По внесении в алтарь они были вложены в основание Престола.

В завершение чина Великого освящения было возглашено многолетие создателям храма и освятившему его Высокопреосвященнейшему митрополиту Сергию. Архипастырь осенил молящихся Крестом на четыре стороны света и окропил всех святой водой.

После чина Великого освящения митрополит Сергий возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме.

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Заринского округа протоиерей Андрей Ушаков, иереи Игорь Вишняков, иерей Алексей Ушаков, иерей Владимир Колчаков и иерей Роман Подольхов, диакон Олег Берендеев, диакон Сергий Синицын и диакон Владислав Лазарев.

По завершении богослужения митрополит Сергий поздравил всех собравшихся с историческим событием в жизни прихода, поблагодарил отца настоятеля и всех принимавших участие в созидании и благоукрашении храма за понесенные благие труды, призвал верующих любить свой храм и приходить сюда с молитвой во всех обстоятельствах жизни

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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