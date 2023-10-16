15 октября 2023 г. митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил чин освящения закладного камня во основание строящегося храма Архистратига Божия Михаила в селе Кучук Шелаболихинского района Алтайского края.

В совершении чина освящения закладного камня в основание храма Владыке сослужили клирики Славгородской епархии иерей Павел Балакирев, иерей Петр Лисицкий и диакон Владислав Лазарев.

Закладной камень, полагаемый во основание фундамента сооружаемого храма символизирует Самого Христа: «Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится» (1 Петр. 2, 3-8).

При чтении начальных молитв и пении тропарей митрополит Сергий совершил каждение закладного камня, духовенства и прихожан. Затем Архипастырь вознес от лица собравшихся и всей Церкви ко Господу молитву о благополучном построении и благоукрашении храма. При произнесении слов «Основа и (его) Вышний, Бог посреде его, и не подвижится, поможет ему Бог утро заутра» Владыка Сергий возлил на камень освященный елей, а затем окропил его святой водой.

Далее митрополит Сергий совершил акафистное пение Архистратигу Божию Михаилу. По завершении богослужения Владыка Сергий поздравил всех собравшихся со знаменательным событием и пожелал Божия благословения и помощи в предстоящих трудах.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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