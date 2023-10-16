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Митрополит Сергий совершил чин освящения закладного камня в основание нового храма с чтением акафиста Архистратигу Божиему Михаилу.

редактор ГОРНЯК2201 минуты

15 октября 2023 г. митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил чин освящения закладного камня во основание строящегося храма Архистратига Божия Михаила в  селе Кучук Шелаболихинского района Алтайского края.

В совершении чина освящения закладного камня в основание храма Владыке сослужили  клирики Славгородской епархии иерей Павел Балакирев,  иерей Петр Лисицкий и диакон Владислав Лазарев.

Закладной камень, полагаемый во основание фундамента сооружаемого храма символизирует Самого Христа: «Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится» (1 Петр. 2, 3-8).

При чтении начальных молитв и пении тропарей митрополит Сергий совершил каждение закладного камня, духовенства и прихожан. Затем Архипастырь вознес от лица собравшихся и всей Церкви ко Господу молитву о благополучном построении и благоукрашении храма. При произнесении слов «Основа и (его) Вышний, Бог посреде его, и не подвижится, поможет ему Бог утро заутра» Владыка Сергий возлил на камень освященный елей, а затем окропил его святой водой.

Далее митрополит Сергий совершил акафистное пение Архистратигу  Божию Михаилу.  По завершении богослужения Владыка Сергий поздравил всех собравшихся со знаменательным событием и пожелал Божия благословения и помощи в предстоящих трудах.

Информационный отдел Барнаульской епархии 

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новости Локтевский

Взято отсюда

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