Митрополит Сергий совершил молебен с акафистом святому пророку Божию Илие в п. Бельмесёво Алтайского Края.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.
31 декабря 2023 г. митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил молебен с акафистом Ильинском храме п. Бельмесёво Алтайского Края.
Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель храма протоиерей Алексий Назаров, иерей Игорь Прахт, иерей Симеон Шашков и диакон Олег Берендеев.
В продолжение богослужения митрополит Сергий совершил помазание молящихся освященным елеем.
Информационный отдел Барнаульской епархии
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