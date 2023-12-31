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Митрополит Сергий совершил молебен с акафистом святому пророку Божию Илие в п. Бельмесёво Алтайского Края.

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Митрополит Сергий совершил молебен с акафистом святому пророку Божию Илие в п. Бельмесёво Алтайского Края.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

31 декабря 2023 г. митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил молебен с акафистом  Ильинском храме п. Бельмесёво Алтайского Края.

Его Высокопреосвященству сослужили: настоятель храма протоиерей Алексий Назаров, иерей Игорь Прахт, иерей Симеон Шашков и диакон Олег Берендеев.

В продолжение богослужения митрополит Сергий совершил помазание молящихся освященным елеем.

Информационный отдел Барнаульской епархии 

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Взято отсюда.

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