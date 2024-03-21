Митрополит Сергий совершил Великое повечерие со чтением канона преподобного Андрея Критскогов в храмах г. Барнаула.

«Нераздельное существом, неслитное Лицы богословлю Тя, Троическое Едино Божество…» (Троичен 4-й песни Великого канона)

21 марта 2024 г. Вечером в Четверг первой седмицы Великого поста митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, совершил Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в храме в честь княгини Ольги и в честь преподобного Антония Киево-Печерского г. Барнаула.

Его Высокопреосвященству сослужили духовенство г. Барнаула.

В этот день заканчивается чтение Великого канона, совершаемое по древней традиции на первой седмице святой Четыредесятницы. Весь канон будет прочитан снова за вечерним богослужением в среду пятой седмицы, которое называют также «стоянием преподобной Марии Египетской». С тем, чтобы в середине пути великопостного подвига поддержать в сердцах православных христиан огонь любви к Богу, возгреть покаянные чувства и наполнить душу искренним желанием строить свою жизнь в согласии с заповедями Христовыми.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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