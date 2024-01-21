Митрополит Сергий возглавил богослужение в храме поселка Южный

21 января 2024 г. В Неделю 33-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил воскресное богослужение в храме в честь первоверховных апостолов Петра и Павла поселка Южный Барнаула.
Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма иерей Вадим Гамов, диакон Олег Берендеев и иеродиакон Самуил (Никитенко).
На сугубой ектении были произнесены особые прошения: «…о еже прияти молитвы нас недостойных рабов Твоих в сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую…». Затем митрополит Сергий вознес молитву о Святой Руси. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла эта молитва возносится во всех храмах Русской Православной Церкви.
Затем митрополит Сергий обратился к присутствовавшим со словами поздравления и духовного назидания.
Информационный отдел Барнаульской епархии
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Взято отсюда.
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