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Митрополит Сергий возглавил богослужение в храме поселка Южный

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Митрополит Сергий возглавил богослужение в храме поселка Южный

21 января 2024 г. В Неделю 33-ю по Пятидесятнице, по Богоявлении митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил воскресное богослужение в храме в честь первоверховных апостолов Петра и Павла поселка Южный Барнаула.

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель храма иерей Вадим Гамов,  диакон Олег Берендеев и иеродиакон Самуил (Никитенко).

На сугубой ектении были произнесены особые прошения: «…о еже прияти молитвы нас недостойных рабов Твоих в сию годину испытания, пришедшую на Русь Святую…». Затем митрополит Сергий вознес молитву о Святой Руси. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла эта молитва возносится во всех храмах Русской Православной Церкви.

Затем  митрополит Сергий обратился к присутствовавшим со словами поздравления и духовного назидания.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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