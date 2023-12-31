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Мизулина порадовалась Новому году без Филиппа Киркорова

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По ее мнению, бойкот артистов, участвовавших в вечеринке Ивлеевой, является самым разумным решением

Мизулина порадовалась Новому году без Филиппа Киркорова

Кадр из видео / телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась об участниках вечеринки в клубе “Мутабор”, которую организовала Настя Ивлеева. Пост она опубликовала в телеграм-канале.

“Появились видео с извинениями участников вечеринки. Но в них, как и многие, я не увидела главного: извинений участникам СВО и их родным, желания помочь фронту. Нашим героям, которые в невероятно сложных условиях рискуют своей жизнью и сохраняют Россию. Не было ни посещения госпиталей, ни концертов для бойцов, ни сбора гуманитарной помощи. “Отличившиеся” артисты и блогеры по-прежнему демонстрируют оторванность от того, чем живет вся страна”, – написала Мизулина.

Она добавила, что вырезать всех участников вечеринки из новогодних эфиров было сложно, но их все-таки убрали из эфирной сетки. Бойкот артистов, по мнению Мизулиной, является самым разумным решением.

Мизулина отметила, что не могла себе представить Новый год без Филиппа Киркорова, но рада тому, что так произошло.

горняк

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