Младенец погиб после жестокого избиения в Кемеровской области

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22 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В Кемеровской области младенец погиб после жестокого избиения. По подозрению в совершении преступления задержали его отца, пишет МК со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Трагедия случилась в городе Мыски. В местную больницу попал полугодовалый мальчик с жуткими травмами. У него диагностировали контузию, закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб мозга, ушибы лёгких и ягодиц.

Ребенка санавиацией доставили в Областную детскую клиническую больницу в реанимацию. К тому моменту у него развился отёк головного мозга, спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Как оказалось, малыш находился в квартире с 36-летним отцом, пока 31-летняя мать лежала в больнице. Отец задержан. Он уверяет, что не бил ребенка, но при этом объяснить, откуда у малыша взялись травмы, не может.

Известно, что и у матери, и у отца были судимости. Также у них есть еще двое детей, которых до трагедии забрали из семьи.

ФОТО: ЛИЛИЯ ШАРЛОВСКАЯ

Автор: vizitka01

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