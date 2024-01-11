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«Мне пофиг, пусть хоть 500 стоят». Житель Алтайского края кормит поросят яйцами — малыши довольны (видео)

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Мужчина показывает завтрак своих питомцев в сети

«Мне пофиг, пусть хоть 500 стоят». Житель Алтайского края кормит поросят яйцами — малыши довольны (видео)

Житель Мамонтовского района прославился на весь регион своими поросятами. А вернее, тем, что кормит их куриными яйцами. Свинки уплетают их с таким аппетитом, что хрюкают от удовольствия.

Завтрак поросят мужчина показывает на YouTube-канале «Михалыч». Видео называется, в сегодняшних реалиях, провокационно: «Кормлю поросенка свежими куриными яйцами».

На кадрах хозяин кормит своего упитанного любимца с рук и приговаривает: «Малыш, малыш». Ролик уже посмотрели более 600 человек.

Подписчиков на канале чуть больше ста. Судя по контенту, Михалыч ведет канал о своей жизни. Кроме зверей, снимает распаковки техники для дома, как многие блогеры. Например, шуруповерта.

«Амику» сельчанин рассказал, что поросят он кормит домашними яйцами. Их несут курицы в его хозяйстве: до 15 штук в сутки. Дорогим продуктом мужчина решил разнообразить рацион одного «Пятачка». Он, по словам хозяина, «немного отставал от сверстников».

Но и цены на магазинные яйца мужчину не пугают.

— Народ что-то недоволен, а мне пофиг, пусть хоть 500 [рублей] стоят. Я из-за таких пустяков даже бы не расстроился.

Напомним, вслед за курицей в Алтайском крае подорожали яйца. Так, десяток стоит уже более ста рублей. NGS22.RU разбирался, почему омлет стал блюдом богачей.

Взято Источник
11.01.2024

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