Многодетная семья отравилась шаурмой в Барнауле

Пострадали четыре человека

Фото: pxhere.com

В Барнауле многодетная семья отравилась шаурмой, которую купили в “Грильнице” на Балтийской, 116, и съели на ужин 19 января. Об этом пишет “Толк”.

“Ночью начало рвать сына (5 лет), поднялась температура 38,7. Затем дочь (11 лет), те же симптомы (рвота, диарея, температура). Вызвали скорую, их вместе с мужем забрали в детскую инфекционную”, – поделилась горожанка.

Женщина отметила, что она тоже болеет, но лечится самостоятельно, так как не смогла поехать в больницу из-за того, что у нее есть еще двое маленьких детей. Они в силу возраста шаурму не ели.

По словам горожанки, она намерена написать претензию на имя руководства заведения и отнести остатки еды на экспертизу, как только пойдет на поправку.

Горняк22



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