реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Многодетная семья отравилась шаурмой в Барнауле

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Пострадали четыре человека

Многодетная семья отравилась шаурмой в Барнауле

Фото: pxhere.com

В Барнауле многодетная семья отравилась шаурмой, которую купили в “Грильнице” на Балтийской, 116, и съели на ужин 19 января. Об этом пишет “Толк”.

“Ночью начало рвать сына (5 лет), поднялась температура 38,7. Затем дочь (11 лет), те же симптомы (рвота, диарея, температура). Вызвали скорую, их вместе с мужем забрали в детскую инфекционную”, – поделилась горожанка.

Женщина отметила, что она тоже болеет, но лечится самостоятельно, так как не смогла поехать в больницу из-за того, что у нее есть еще двое маленьких детей. Они в силу возраста шаурму не ели.

По словам горожанки, она намерена написать претензию на имя руководства заведения и отнести остатки еды на экспертизу, как только пойдет на поправку.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

«Семьи с детьми живут хуже пенсионеров»: читатели рассказали о том, что им стало не по карману

21.01.2024

 Новости Алтай

Местами туман, изморозь: о погоде в Алтайском крае 21 января

21.01.2024

 Новости Алтай

Емельян Перезимник: приметы и какой обряд по поверьям проводили 21 января

21.01.2024

 Новости Алтай

Бийчане беспокоются, кто напрашивается в их квартиры проверить счетчики

21.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске произошло ДТП с участием легковушки и трамвая

21.01.2024

 Новости Алтай

Глава СК РФ поручил возбудить дело после высадки детей из автобуса в Бийске

21.01.2024

 Гороскоп

Проявите гибкость. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 января

21.01.2024

 Происшествия

Два человека пострадали при столкновении “Жигулей” с грузовиком в Барнауле

21.01.2024

 Происшествия

Два человека погибли в ДТП под Барнаулом

21.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске