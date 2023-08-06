Многодетную мать из Новосибирска обвинили в избиении дочери

Следователи начали проверку после жалоб соседей

Кадор из видео / АСТ-54

В Новосибирске следователи начали проверку после жалоб от жителей улицы Тюленина, которые заявили, что многодетная мать избивает своих детей. Об этом сообщает “КП-Новосибирск”.

В Сеть попала запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как женщина бьет дочь в лифте. По словам местных жителей, соседка периодически избивает маленькую дочь и оставляет детей без присмотра.

После обращения начали доследственную проверку. Отмечается, что сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

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