Многодетные семьи Алтая получат дополнительную поддержку

С 1 апреля меры поддержки многодетных семей изменятся и дополнятся новыми

Власти планируют ввести дополнительные меры поддержки

С 1 апреля по указу президента России многодетные семьи будут получать расширенные меры поддержки. В связи с этим в правительстве Алтайского края прошло совещание.

– Мы существенно корректируем законодательство, чтобы учесть все нюансы этого важнейшего вопроса, – отметил губернатора региона Виктор Томенко.

Итак, если раньше многодетные семьи получали помощь до достижения совершеннолетия старшего ребенка, то с 1 апреля этот возраст увеличится до 23 лет, при условии, что старший ребенок учится очно.

Многодетными считаются семьи с тремя и более детьми, не достигшими 18-летнего возраста. И теперь, с учетом повышения возраста до 23 лет, таких семей в Алтайском крае насчитывается 35 708, а детей в этих семьях – 118 658.

– Все действующие на сегодняшний день меры поддержки — мы сохраняем. Это и бесплатное обеспечение лекарствами детей до 6 лет, и помощь в улучшении жилищных условий и многое другое, – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Власти планируют ввести дополнительные меры поддержки – льготы на коммунальные услуги, бесплатный проезд школьников на муниципальном и пригородном транспорте.

Основной законопроект депутаты Заксобрания рассмотрят на мартовской сессии, кроме того, готовятся поправки в нормативные акты. Всего же общий объем поддержки алтайских многодетных семей оценивается в пять миллиардов рублей.

Сейчас в регионе проживают 32 854 таких семьи

Взято отсюда

13.03.2024