Многодетные семьи края получили около 17 млн рублей в качестве компенсационных выплат за земельные участки в 2023 году

Председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева на еженедельном оперативном совещании в краевом парламенте представила информацию о получении многодетными семьями компенсационных выплат за земельные участки в 2023 году.

Депутат напомнила, что в Алтайском крае многодетные семьи имеют право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Для семей, в которых воспитывается пять и более детей, в качестве альтернативного варианта реализации данного права депутаты Законодательного Собрания в 2022 году приняли решение о введение компенсационной выплаты вместо бесплатного участка. Новая мера стала действовать с начала 2023 года.

Выплата имеет целевой характер и может быть направлена на приобретение земельного участка, покупку или строительство жилого помещения, включая уплату первоначального взноса при получении кредита, на строительство и реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

«Всего за минувший год 85 семей получили такие компенсации на общую сумму 16 млн 851 тыс. рублей. В бюджете 2024 года на эти цели предусмотрено 50 млн. рублей», – рассказала Ирина Солнцева.

Также депутат добавила, что комитет в настоящее время изучает возможность расширения перечня потенциальных получателей данной льготы среди многодетных семей.

Еще читают

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , банкфакс новости алтайского края и республики алтай ,