Следователями СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение жителю Барнаула в убийстве женщины.

В начале сентября 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 31-летней жительницы города Барнаула. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Благодаря грамотной работе следователей СК и оперативных сотрудников полиции, преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткий срок. 12 октября был задержан 32-летний местный житель, которому предъявлено обвинение в убийстве.

По данным следствия, обвиняемый проживает с супругой и тремя несовершеннолетними детьми в одном из садоводств города Барнаула. В конце августа к ним в гости приехала подруга жены со своей знакомой. Спустя несколько дней мужчина стал встречаться с новой знакомой, между ними возникли романтические отношения. В начале сентября он пригласил женщину к себе домой. В ходе общения обвиняемый задушил потерпевшую, а тело вывез и сокрыл на участке местности, прикрыв ветками и сухой травой.

По ходатайству следователя СК судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

город Горняк



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