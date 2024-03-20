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Многодетный отец с Алтая погиб в зоне спецоперации

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Многодетный отец с Алтая погиб в зоне спецоперации

Свеча. Траур Фото: pixabay.com

Житель Республики Алтай больше года находился в зоне спецоперации. Его жизнь оборвалась в ходе очередных боевых действий

35-летниий военнослужащий из Республики Алтай Аркадий Берюков погиб в зоне СВО, сообщает “Алтай: главные новости”.

Многодетный отец с Алтая погиб в зоне спецоперации

Аркадий Берюков Фото: t.me/solundar

Аркадий Берюков родился 24 ноября 1988 года в Барнауле. Школу окончил в селе Ортолык Кош-Агачского района. После срочной службы в армии работал в районной больнице. С октября 2022 года находился в зоне спецоперации.

У Аркадия остались супруга и трое несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Республики Алтай Николай Суховерков. В ноябре 2023 года принял решение добровольно отправиться в зону СВО. 15 февраля 2024 года его жизнь оборвалась во время боевых действий.

Взято отсюда

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