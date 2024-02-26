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Многообразие культур России

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Многообразие культур России

20 февраля студенты направления «Государственное и муниципальное управление» посетили открытую лекцию «Многообразие культур России».

Ребята встретились с Артемом Зинатуллиным, заместителем председателя Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна)». В ходе встречи участники узнали о многообразии культур, особенностях расселения народов, тонкостях формирования национальных групп в городах страны.

Особое внимание уделили истории и культуре татарского народа, а также географии его расселения в России и в Алтайском крае.

Наша организация занимается сохранением и развитием татарской культуры уже 24 года. За это время реализовано множество проектов и мероприятий. Нам важно рассказывать о культурных достижениях и нашей общей истории. Мы также хотим показать, как наша культура меняется и развивается в современном мире.

Артем Зинатуллин Заместитель председателя Алтайской краевой общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна)»

Взято отсюда.

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