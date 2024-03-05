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МО РФ рассказало о возможном сценарии молниеносного нападения на Россию

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МО РФ рассказало о возможном сценарии молниеносного нападения на Россию

Нападение на Россию может начаться с быстрого глобального удара по всем сферам

Воздушно-наземная или воздушно-морская операция против России может начаться с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов. Прогноз описывает РИА Новости, ссылаясь на публикацию журнала “Военная мысль”, которое издает Министерство обороны.

Авторы статьи считают, что зарубежное военное руководство изучает возможность создания нового типа воинских формирований, так называемых “объединенных оперативных формирований” (ООФ). Такие формирования будут содержать межвидовые компактные, мобильные и многосферные группировки войск, которые обладают способностью молниеносно нанести комплексное поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуре противника во всех сферах.

В статье указано, что активной фазе операции ООФ будут предшествовать провокационные потенциально агрессивные действия.

“Таким образом, названные факторы расширяют систему угроз РФ в военном отношении, которые формируют новые требования к уровню обеспечения безопасности РФ, одну из ключевых ролей в которой играют Воздушно-космические силы (ВКС)”, — пишут авторы.

Основываясь на предположениях о возможном вторжении, авторы издания призывают увеличить роль ВКС РФ в общей структуре военных конфликтов и оснастить этот вид войск новыми и модернизированными видами вооружений.

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Взято отсюда

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