МО: ВС России освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении

Отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское

Фото: Министерство обороны России / mil.ru

Российские войска освободили село Петровское на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что благодаря взятию под контроль села российские войска заняли более выгодные рубежи. Отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское.

Отмечается, что на этом направлении украинские войска потеряли до 165 военнослужащих, четыре танка, две американских БМП Bradley, а также бронетранспортер М113 и пять автомобилей.

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об освобождении Авдеевки 17 февраля. Успешную операцию провели войска группировки “Центр”. Общая площадь взятой под контроль территории – 31,75 квадратного километра.

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