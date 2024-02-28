реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

МО: ВС России освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское

МО: ВС России освободили населенный пункт Петровское на Авдеевском направлении

Фото: Министерство обороны России / mil.ru

Российские войска освободили село Петровское на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что благодаря взятию под контроль села российские войска заняли более выгодные рубежи. Отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское.

Отмечается, что на этом направлении украинские войска потеряли до 165 военнослужащих, четыре танка, две американских БМП Bradley, а также бронетранспортер М113 и пять автомобилей.

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об освобождении Авдеевки 17 февраля. Успешную операцию провели войска группировки “Центр”. Общая площадь взятой под контроль территории – 31,75 квадратного километра.

новости Локтевский

Источник

горняк22 телеграм
На выставке-форуме “Россия” открылся “Умный город для жизни”

На выставке-форуме “Россия” открылся “Умный город для жизни”

На выставке-форуме “Россия” на ВДНХ открылся “Умный город для жизни”,…

Узнать больше
Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в войска

Шойгу потребовал от производителей ускорить поставки техники в войска

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артразведки,…

Узнать больше
Минфин РФ анонсировал запуск обмена замороженными активами

Минфин РФ анонсировал запуск обмена замороженными активами

Механизм обмена замороженных иностранцами активов мелких частных инвесторов из России…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp