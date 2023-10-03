Мобилизация, очереди у военкоматов. Генштаб ВС России сделал заявление

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Минобороны прокомментировало возможность второй волны мобилизации в стране. Пишет “Царьград”.

Генштаб ВС России ещё раз сделал заявление по поводу мобилизации в стране. Выступил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Адмирал говорил в основном о призыве на срочную службу. Осенний призыв пройдёт как обычно, срочников не отправят не только в зону СВО, но и в новые регионы России – там ещё неспокойно. Служить ребята будут, как и раньше, год.

Пришлось поднять и тему возможной мобилизации. Очень уж она волнует народ. Многие говорят о необходимости второй волны, чтобы переломить ситуацию на фронте. Минобороны уверено: вторая волна мобилизации не нужна, войска пополнили сотни тысяч контрактников и добровольцев.

Он, кстати, отметил, что в последнее время значительно увеличилось количество желающих добровольно заключить контракт с Минобороны. Настолько, что в стране даже пришлось расширять сеть пунктов отбора граждан на военную службу по контракту и нанимать дополнительно инструкторов.

Фото: smartik.ru

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Автор: vizitka01

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