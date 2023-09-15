Мобилизованные не вернутся домой до окончания СВО, заявили в Госдуме
По словам Андрея Картаполова, ротации не будет
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Мобилизованные россияне не вернутся домой до конца СВО, заявил “Ленте.ру” председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
“Ротация никакая не предусмотрена”, – уточнил парламентарий.
В то же время он отметил, что мобилизованным положен отпуск каждые полгода. Причем в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу.
15 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что на данный момент уже 300 тысяч человек подписали контракт в качестве добровольцев.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным нельзя служить по контракту в ВС РФ.