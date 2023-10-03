Мобильные гробы из стали: в США озвучили детали ловушки, подстроенной для ВСУ

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01 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik выразил уверенность в том, что распиаренные на Западе танки Abrams станут очень легкой мишенью для российских военных. Эксперт видит причину в том, что солдаты ВСУ не имеют необходимые навыки эффективного управления такой техникой.

EADaily напоминает, что танки Abrams прибыли на Украину в сентябре.

«M1A1 (танк Abrams), управляемый опытной командой солдат, является смертоносным оружием. Управляемый украинцами, обладающими лишь базовыми навыками, особенно когда они противостоят российским солдатам-ветеранам, оснащенными современным оружием для уничтожения танков, M1A1 представляет собой не более чем смертельную ловушку, мобильный стальной гроб для четырех человек внутри», – считает Риттер.

Скотт Риттер уверен, что украинские военные если и пройдут какое-то обучение, то это будут исключительно базовые навыки управления техникой. То есть скорее всего возникнут проблемы со стрельбой по цели и попаданием в нее.

«Их постигнет та же судьба, что и немецкие Leopard 2A6, шведские Strv 122 и британские Challenger», – подытожил эксперт.

Украинцы, добавил Риттер, также не имеют нужные навыки, чтобы оперативно устранять ряд сложных неисправностей в электрической, гидравлической и оружейной системах Abrams.

Фото: reuters.com

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Автор: vizitka01

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