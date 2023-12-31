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Модестов день: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря

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Модестов день: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря

В этот день желательно раздать все долги и избавиться от старых вещей

По народному календарю 31 декабря 2023 года отмечается Модестов день, а по церковному — День памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.

Народные приметы

  • 31 декабря снег идет хлопьями — жди оттепели;

  • в последний день года снег под ногами не скрипит — к скорому наступлению тепла;

  • чем сильнее морозы в Модестов день, тем меньше в начале января будет снегопадов и метелей;

  • перед Новым годом ветер западный или юго-западный — нужно готовиться к продолжительной январской оттепели.

Что можно делать 31 декабря

Год лучше встретить за богатым столом вместе с родственниками или друзьями.

Перед праздником стоит раздать все долги, а также избавиться от старых вещей, треснувших зеркал и разбитой посуды, чтобы не привлечь негатив. 

Что нельзя делать в Модестов день

Считается, что 31 декабря на видном месте нельзя оставлять острые предметы. 

В канун Нового года женщины на Руси никогда не зашивали рваную одежду: считалось, что из-за этого на протяжении долгих месяцев придется исправлять ошибки и в работе, и в семейной жизни

В праздник не следует стричь волосы.

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Взято отсюда

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