Модестов день: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря

В этот день желательно раздать все долги и избавиться от старых вещей
По народному календарю 31 декабря 2023 года отмечается Модестов день, а по церковному — День памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.
Народные приметы
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31 декабря снег идет хлопьями — жди оттепели;
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в последний день года снег под ногами не скрипит — к скорому наступлению тепла;
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чем сильнее морозы в Модестов день, тем меньше в начале января будет снегопадов и метелей;
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перед Новым годом ветер западный или юго-западный — нужно готовиться к продолжительной январской оттепели.
Что можно делать 31 декабря
Год лучше встретить за богатым столом вместе с родственниками или друзьями.
Перед праздником стоит раздать все долги, а также избавиться от старых вещей, треснувших зеркал и разбитой посуды, чтобы не привлечь негатив.
Что нельзя делать в Модестов день
Считается, что 31 декабря на видном месте нельзя оставлять острые предметы.
В канун Нового года женщины на Руси никогда не зашивали рваную одежду: считалось, что из-за этого на протяжении долгих месяцев придется исправлять ошибки и в работе, и в семейной жизни
В праздник не следует стричь волосы.
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Взято отсюда