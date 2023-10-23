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Модная работа, хорошая зарплата: барнаульцам расскажут, как получить профессию в IT

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В краевой столице пройдет бесплатная конференция “В IT – и точка”

Информационные технологии / Фото: pressfoto / Freepik

Чтобы получить хорошую профессию в сфере стремительно развивающихся информационных технологий, иметь интересную и высокооплачиваемую работу, вовсе не надо уезжать из Барнаула. Здесь тоже можно и всему научиться, и найти хорошее место. Где и как это сделать – расскажут на конференции “В IT – и точка”. Это масштабное мероприятие, которое проходит в 80 городах России. Барнаул принимает конференцию 28 октября 2023 года.

Что я узнаю на конференции?

Эксперты расскажут:

  • Что такое IT-сфера (айти) и почему все хотят туда попасть?
  • Как в Барнауле реализовать успешное ИТ-направление?
  • С чего начать путь в программирование?
  • Какую роль играет собственный веб-сайт?
  • Заменят ли дизайнеров нейросети?
  • Какие государственные программы по трудоустройству айтишников есть в Алтайском крае?

А еще вы сможете:

  • пообщаться с крутыми специалистами-практиками IT-сферы;
  • узнаете, как становятся айтишниками, какие люди достигают успеха в этой сфере (спойлер: вообще любые – в IT много гуманитариев), как определиться с первым и каждым следующим шагом;
  • получить актуальные знания без воды и инфоцыганства;
  • получить вектор развития, узнать, какие специалисты будут в тренде и цене даже через 10 лет;
  • получить профессиональные советы, чтобы определиться с выбором;
  • узнаете, чему надо учиться, чтобы взяли на работу программистом;
  • выиграть сертификат на бесплатное образование в академии, а также крутые призы от крупнейшей ИТ-компании России.

На конференции будут работать спикеры с реальным опытом в IT сфере – действующие айтишники, руководители, HR-специалисты. 

Организатор конференции – компьютерная академия “Топ”. С 1999 года здесь готовят программистов, дизайнеров и системных инженеров топ-уровня. Преподаватели учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.

Где и когда точно пройдет конференция? 

Мероприятие состоится в субботу, 28 октября, по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского Государственного института культуры с 10:00 до 14:00. 

А участие, правда, бесплатное?

Да, бесплатное. Единственное, что надо сделать, – пройти бесплатную регистрацию:

  • зайдите на официальный сайт “В IT и точка”;
  • нажмите “Зарегистрироваться”;
  • введите контактные данные и приходите по указанному адресу 28 октября.

Регистрируйтесь прямо сейчас, ведь количество мест ограничено!

Возрастное ограничение 14+

Компьютерная академия “ТОП” (АНО ПОО ММКЦТ “Академия ТОП”) +7 (3852) 72-14-10 brn.top-academy.ru

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