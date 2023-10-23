В краевой столице пройдет бесплатная конференция “В IT – и точка”

Информационные технологии / Фото: pressfoto / Freepik

Чтобы получить хорошую профессию в сфере стремительно развивающихся информационных технологий, иметь интересную и высокооплачиваемую работу, вовсе не надо уезжать из Барнаула. Здесь тоже можно и всему научиться, и найти хорошее место. Где и как это сделать – расскажут на конференции “В IT – и точка”. Это масштабное мероприятие, которое проходит в 80 городах России. Барнаул принимает конференцию 28 октября 2023 года.

Что я узнаю на конференции?

Эксперты расскажут:

Что такое IT-сфера (айти) и почему все хотят туда попасть?

Как в Барнауле реализовать успешное ИТ-направление?

С чего начать путь в программирование?

Какую роль играет собственный веб-сайт?

Заменят ли дизайнеров нейросети?

Какие государственные программы по трудоустройству айтишников есть в Алтайском крае?

А еще вы сможете:

пообщаться с крутыми специалистами-практиками IT-сферы;

узнаете, как становятся айтишниками, какие люди достигают успеха в этой сфере (спойлер: вообще любые – в IT много гуманитариев), как определиться с первым и каждым следующим шагом;

получить актуальные знания без воды и инфоцыганства;

получить вектор развития, узнать, какие специалисты будут в тренде и цене даже через 10 лет;

получить профессиональные советы, чтобы определиться с выбором;

узнаете, чему надо учиться, чтобы взяли на работу программистом;

выиграть сертификат на бесплатное образование в академии, а также крутые призы от крупнейшей ИТ-компании России.

На конференции будут работать спикеры с реальным опытом в IT сфере – действующие айтишники, руководители, HR-специалисты.

Организатор конференции – компьютерная академия “Топ”. С 1999 года здесь готовят программистов, дизайнеров и системных инженеров топ-уровня. Преподаватели учат понимать задачи, мыслить готовыми проектами и работать в команде.

Где и когда точно пройдет конференция?

Мероприятие состоится в субботу, 28 октября, по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 66, 1 этаж, в конференц-зале Алтайского Государственного института культуры с 10:00 до 14:00.

А участие, правда, бесплатное?

Да, бесплатное. Единственное, что надо сделать, – пройти бесплатную регистрацию:

зайдите на официальный сайт “В IT и точка”;

нажмите “Зарегистрироваться”;

введите контактные данные и приходите по указанному адресу 28 октября.

Регистрируйтесь прямо сейчас, ведь количество мест ограничено!

Возрастное ограничение 14+

Компьютерная академия “ТОП” (АНО ПОО ММКЦТ “Академия ТОП”) +7 (3852) 72-14-10 brn.top-academy.ru

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