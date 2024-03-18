Шитье. Швейная машинка. Рукоделие Фото: Unsplash.com

Предприятия легкой промышленности Алтайского края в прошлом году произвели продукции на 11 млрд рублей. Некоторые расширяли производство

Легкая промышленность Алтайского края показывает серьезные темпы прироста. Об этом свидетельствуют как цифры статистики, так и косвенные данные: швейные предприятия расширяют площадки, действующие игроки наращивают объемы и виды продукции, а в Барнауле завершается крупный инвестпроект по модернизации и расширению производства на Барнаульском меланжевом комбинате.

В 2023 году алтайские предприятия этой отрасли произвели товаров на 11 млрд рублей (общая стоимость отгруженной продукции промпроизводства в регионе в целом составила 668 млрд).

Более 4,2 тысячи человек работает на предприятиях легкой промышленности в Алтайском крае.

Миллиардный проект

Основным игроком в этой отрасли является Барнаульский меланжевый комбинат (БМК) “Меланжист Алтая”, на котором собственник – “БТК групп” уже несколько лет реализует масштабный инвестпроект. Произошло не только переоснащение действующего производства, но и фактически завершается строительство нового корпуса с последующим его оборудованием.

Взято отсюда