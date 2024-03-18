Модные и защитные: алтайские заводы произвели миллионы штук “легкой” продукции

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Предприятия легкой промышленности Алтайского края в прошлом году произвели продукции на 11 млрд рублей. Некоторые расширяли производство

Легкая промышленность Алтайского края показывает серьезные темпы прироста. Об этом свидетельствуют как цифры статистики, так и косвенные данные: швейные предприятия расширяют площадки, действующие игроки наращивают объемы и виды продукции, а в Барнауле завершается крупный инвестпроект по модернизации и расширению производства на Барнаульском меланжевом комбинате.

В 2023 году алтайские предприятия этой отрасли произвели товаров на 11 млрд рублей ( общая стоимость отгруженной продукции промпроизводства в регионе в целом составила 668 млрд ).

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Основным игроком в этой отрасли является Барнаульский меланжевый комбинат (БМК) “Меланжист Алтая”, на котором собственник – “БТК групп” уже несколько лет реализует масштабный инвестпроект. Произошло не только переоснащение действующего производства, но и фактически завершается строительство нового корпуса с последующим его оборудованием.

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Первый этап проекта финиширует в 2024 году, сообщили “Толку” в региональном минпромэнерго. Его стоимость оценивается в 10 млрд рублей, а инвестиции в весь цикл модернизации предприятия – в 16 млрд.

“Реализация данного проекта позволит расширить производственные мощности по выпуску готовых тканей с 7–10 млн погонных метров в год до 18 млн, а также в полтора раза увеличить ассортимент готовой продукции, – рассказал министр Вячеслав Химочка. – Сейчас ведутся строительно-монтажные работы, строятся как производственные объекты, так и вспомогательные и инженерные помещения“.

По словам Химочки, на площадку уже поступает оборудование, доставлено уже более 100 единиц. Оно поэтапно запускается в работу в действующих производственных помещениях. После завершения строительства нового цеха в нем также начнется монтаж станков.

“Планы по объему вложенных средств выполняются опережающими темпами, а производственные показатели будут значительно увеличены после полного запуска нового оборудования“, – отметил министр.

Предприятие производит и ткани. И готовую продукцию, в том числе для нужд ОПК.

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Однако, помимо БМК, в крае работает немало других предприятий отрасли. К числу крупных относятся “Спецобъединение-Сибирь”, “Спецобъединение-Алтай”, “Свит-Текстиль”, “Лакаса-Тэкс”, “Швейная фабрика “Авангард”, “Алтайский Трикотаж”, “Алтайская швейная фабрика”, “Аврора Алтая”.

“Спецобъединение-Алтай” производит спецодежду: от халатов и фартуков до профессиональных комплектов одежды. “Спецобъединение-Сибирь” шьет более 80 видов рабочих перчаток. Здесь, например, изготавливают кевларовые, обладающие уникальными характеристиками по защите рук от порезов и ожогов.

ГК “Свит” выпускает продукцию домашнего текстиля: постельное белье, подушки, одеяла и т. д. Всего – более 1,5 тысяч позиций. Предприятие ежегодно производит свыше 3 млн единиц продукции.

К числу ведущих предприятий легкой промышленности относится и заринская “Русская кожа Алтай”.

Среди небольших производств – “Мини-Ми”, “Леко”, “АртиКул”, “Рубцовский чулочный комбинат”, “Фабрика обуви” и другие. И это не считая ателье, небольших цехов, авторских производств и прочих игроков рынка.

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Есть предприниматели, которые в последнее время приняли решение о расширении. Например, в феврале на градосовете в Барнауле предприниматель Любовь Головина защищала проект нового здания в Индустриальном районе, большую часть площадей которого займет швейное производство.

Она рассказывала “Автографу”, что производство сосредоточится на индивидуальном пошиве формы и другой спецодежды. Часть продукции будет изготавливаться или перешиваться индивидуально для клиента. Ниша емкая, так как силовики и представители других профессий ограничены утвержденными моделями формы. По словам Головиной, бизнес вырос настолько, что позволяет переселиться в собственные производственные помещения.

За последнее время расширили свое представительство на рынке и такие местные бренды модной одежды , как Krainova.shop, Menor .

Носки, белье и кожа

Предприятия легкой промышленности региона в 2023 году произвели миллионы единиц товаров. Только тканями, изготовленными алтайскими заводами, можно было бы покрыть примерно четверть площади Барнаула.

Костюмы и комплекты одежды – 396 тысяч шт.,

трикотажные или вязаные изделия – 572, тысячи шт.,

чулочно-носочные изделия – 1,4 млн пар,

обувь – 86 тысяч пар,

тканей – 81,2 млн кв. метров,

постельное белье – 338 тысяч шт.,

одеяла – 323 тысячи шт.

Взято отсюда.

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