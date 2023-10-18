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Модный приговор возвращается в эфир: кто станет его ведущими

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Александр Васильев. "Модный приговор" Фото: Скриншот программы "Модный приговор"

В последний раз программа вышла на Первом канале 19 месяцев назад. До этого же модное шоу показывали по телевизору целых 16 лет

Экс-сотрудник Первого канала заявил, что шоу “Модный приговор” может снова появиться в эфире, сообщает “КП”.

“Слухи о возобновлении “Модного приговора” были с лета. Теперь появилась конкретика – съемки в конце октября”, – отметил он.

При этом, по словам собеседника, пока не ясно, станут ли показывать программу ежедневно или сделают шоу выходного дня.

Известно, что ведущая Юлия Барановская на программу вернется точно, стилист Эвелина Хромченко – пока под вопросом. Певица Надежда Бабкина сейчас сотрудничает с каналом НТВ, поэтому шанс ее появления в программе невелик.

А вот кого точно не увидят зрители “Модного приговора”, так это историка моды Александра Васильева – после начала СВО за ним заметили антипатриотичные высказывания. На его место претендовали несколько отечественных дизайнеров, но кого выбрали продюсеры, пока неизвестно.

Напомним, что после начала спецоперации в феврале 2022 года на Первом канале приостановили показ развлекательных программ.

Источник

город горняк
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