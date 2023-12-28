26 декабря в КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» были объявлены итоги краевого конкурса студенческих проектов «Мое профессиональное завтра». В конкурсе приняли участие 59 обучающихся из 20 профессиональных образовательных организаций Алтайского края. Студенты КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» Пронина Диана, Сопова Маргарита и Смирнова Ксения приняли участие в краевом конкурсе и стали победителями в разных номинациях. В номинации «Лучший исследовательский проект» Диплом I степени вручен обучающейся специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело Прониной Диане. Ее исследовательский проект по химии «Ванилин – ароматический альдегид», созданный под руководством преподавателя Гуровой Людмилы Ефимовны, имеет практико-ориентированное значение в специальности. В номинации лучший практико-ориентированный проект Алтайскую академию гостеприимства представляли обучающиеся 2 курса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Сопова Маргарита и Смирнова Ксения. Их проект, посвященный созданию некоммерческой организации для оказания финансовых услуг гражданам, начинающим и действующим предпринимателям, созданный под руководством преподавателя экономических дисциплин Соловьёвой Ю.В., был удостоен Диплома II степени. Участие и победы обучающихся в различных конкурсах дают энергию и развивает творческий подход во всех сферах жизни человека.

Взято отсюда.

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