Крушение прокомментировал Андрей Картаполов

12 марта 2024, 19:40229Написать комментарий

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал крушение самолета Ил-76 в Ивановской области. Он заявил SHOT, что, вероятнее всего, причина катастрофы в технической неисправности.

— Скорее всего, это именно техническая неисправность. Здесь речь не идет о воздействии на воздушное судно, — заявил Картаполов. — Но еще раз повторюсь, выводы надо делать уже по результатам комиссии.

Глава комитета Госдумы по безопасности также добавил, что летчики сделали всё возможное, чтобы увести самолет от населенных пунктов, когда поняли, что они терпят аварию.

— Если это будет подтверждено, то, конечно, эти ребята достойны награды и Министерство обороны сделает всё, что должно в этом случае, — заключил Андрей Картаполов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: SHOT / T.me

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области днем 12 марта. У самолета загорелся двигатель, когда он начал набирать высоту. В Минобороны заявили, что на борту находились 15 человек. Обо всем, что известно о катастрофе, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

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13.03.2024