“Могу ли я купить пенсионные баллы”?

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06 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Российские граждане с возможностью докупки трудового стажа и пенсионных баллов для получения пенсии – вот, что было объявлено Светланой Бессараб, членом Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в интервью Газете.ru. Она подчеркнула, что такая возможность будет в основном интересна гражданам России, кто не смог набрать достаточно стажа труда или у кого недостаточно пенсионных баллов. Пишет Капитал страны.

Парламентарий объяснила, что возможно приобретение пенсионных баллов, однако не в полном объеме. Если гражданам не хватает года или двух стажа, или меньше половины стажа, то такую недостачу будет можно докупить.

Бессараб предупредила, что стоимость докупки будет меняться каждый год. В качестве примера она упомянула, что годом ранее, за 340 тысяч рублей можно было приобрести не больше 8,12 пенсионных баллов.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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