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В публичном пространстве зазвучали комментарии о том, что “Википедия” представляет собой информационную опасность и что ее могут заблокировать

Грядущая блокировка “Википедии” в России – это фейк или нет? Как относятся к этому ресурсу российские власти? “Толк” собрал актуальную информацию, могут ли заблокировать русскоязычную “Википедию”.

Правда ли, что в России могут заблокировать “Википедию”

“Википедию” потенциально могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN. Об этом, в частности, сообщил депутат Госдумы от фракции “Единая Россия” Антон Горелкин. Его цитирует РБК.

Депутат обратил внимание на вики-статью, описывающую способы обхода блокировок.

“Законные основания для блокировки “Википедии” есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей”, — сказал Горелкин.

Напомним, что с 1 марта вступило в силу постановление правительства о запрете популяризации сервисов для обхода блокировок. В рамках изменений Роскомнадзор наделяется правом ограничивать рекламу VPN-сервисов. Под запрет, в частности, попадают публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам, а также информация, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования таких сервисов или предлагает купить к ним доступ.

В Роскомнадзоре отказались прокомментировать слова депутата.

В России с 1 марта начал действовать запрет на популяризацию сервисов по обходу блокировок.

Кроме того, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая публично высказала опасение, что “Википедия” может превратиться в “колодец с отравленной водой”:

“Чем больше появляется ложной информации, тем больше она имеет свойства накапливаться и аккумулироваться на электронных носителях”, – цитирует Яровую РИА Новости.

Что происходит с “Википедией” сейчас

Сообщество “Викимедиа РУ”, объединяющее русскоязычных активистов “Википедии”, ранее объявило о закрытии.

Это организация занимается в России поддержкой вики-проектов. При этом она не контролирует сайт энциклопедии “Википедия”, а только поддерживает в России проекты глобальной “Википедии”, которая находится в ведении фонда Wikimedia Foundation, Inc.

Фонд уже много раз штрафовали российские суды за неудаление запрещенной в РФ информации. Роскомнадзор обязал российские поисковики маркировать материалы “Википедии” как нарушителя российских законов, напоминает RTVI.

Роскомнадзор внес Wikimedia Foundation, Inc. в свой перечень иностранных компаний, которые обязаны выполнить требования закона о “приземлении” в России.

В апреле 2023 года председатель Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте России Валерий Фадеев призвал заблокировать “Википедию”, поскольку это “идеологический, политизированный продукт”.

Взято отсюда