Разбираемся вместе с юристом

13 марта 2024, 08:00138Написать комментарий

На днях в соцсетях начало распространяться фото «приказа о мобилизации», якобы уже подписанного министром обороны Сергеем Шойгу. В Госдуме документ уже назвали фейком, само военное министерство его пока никак не комментировало, однако ранее глава Минобороны заявлял, что необходимости в мобилизации нет. Разбираемся, что именно считать «необходимостью» и как объявляется мобилизация.

Как объявляют мобилизацию?

По российским законам, объявлять мобилизацию — как всеобщую, так и частичную, должен президент. В новейшей истории России мобилизация объявлялась только один раз: в сентябре 2022 года Владимир Путин издал соответствующий указ и в тот же день выступил с обращением к гражданам, в котором сообщил, что объявляет частичную мобилизацию. Стартовала она в тот же день.

В документе, который подписал президент, не говорилось, сколько человек планируется призвать — количество и сроки должно было установить Минобороны РФ. В тот же день Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что призвать намерены 300 тысяч человек. 28 октября 2022 года глава Минобороны доложил президенту, что частичная мобилизация завершена, позже Владимир Путин заявил, что точка поставлена, и в Кремле сочли, что дополнительного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.

В январе 2023 года депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук опубликовал в своем телеграм-канале ответ на просьбу к главе государства издать указ о завершении частичной мобилизации. В ответе от администрации президента было указано, что действие указа о частичной мобилизации продолжается. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указ предполагает не только сам призыв по мобилизации, но и другие мероприятия, потому и продолжает действовать.

— В настоящий момент, насколько я понимаю, мобилизация может начаться, если будет издан указ президента в соответствии с законом, — считает юрист Андрей Конышев. — То есть необходимо, чтобы президент вновь объявил о частичной либо полной мобилизации. В настоящий момент такого указа нет.

В каком случае объявляют мобилизацию?

По действующим законам, президент может объявить всеобщую или частичную мобилизацию в случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации.

В сентябре 2022 года Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале частичной мобилизации и заявил, что это решение «в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся».

— Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации, — заявил тогда Владимир Путин.

То есть идея принадлежала Минобороны, но окончательное решение принимал президент.

Что говорят власти?

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не только назвал фейком завирусившийся в соцсетях «приказ Шойгу», но и заявил, что мобилизации не планируется.

— Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый, высосанный из пальца документ, — заявил Картаполов в беседе с RTVI.

Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, говорил, что после частичной мобилизации осенью 2022 года началась большая кампания по привлечению людей на добровольной основе. Он заявил, что за год набрали 486 тысяч человек, так что никакой необходимости в мобилизации нет.

Взято Источник

13.03.2024