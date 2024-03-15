Эту опухоль часто обнаруживают при серьезном обследовании, на которое не все решаются

15 марта 2024, 13:0097Написать комментарий

Полипы — это не рак, они относятся к доброкачественным процессам, хотя в определенных ситуациях требуют пристального наблюдения. И возникают эти разрастания не только в пищеварительной трубке, они могут образоваться и во многих других местах.

Почему растут полипы и насколько они опасны? Когда их нужно удалять, а когда — просто спокойно жить, периодически их контролируя? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Каролина Нилус, врач-эндоскопист клиники «АБИА».

Угроза для здоровья

Чаще всего полипы находят при визуализирующих исследованиях — когда рассматривают просвет того или иного органа. Если говорить именно об органах пищеварения, то в заключении после исследования желудка или кишечника (ФГДС, колоноскопия и тому подобные) врачами-эндоскопистами может быть выявлен диагноз, который вызывает беспокойство у пациентов, — полипы желудка или толстой кишки.

Эти образования в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Поэтому стратегия — удаление, лечение или наблюдение — зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента.

Виды полипов

С точки зрения медицины полипы — это выпячивания над слизистой оболочкой в просвете желудка или кишки, различающиеся по строению и характеру. Полип может быть как доброкачественным, так и злокачественным. Но просто по одному внешнему виду отличить «хорошие» от «плохих» не всегда возможно.

Полипы фундальных желез. Они наиболее часто появляются в области тела или свода желудка, обычно одиночные. Их возникновение может быть связано с приемом препаратов, таких как ингибиторы протонной помпы;

Они наиболее часто появляются в области тела или свода желудка, обычно одиночные. Их возникновение может быть связано с приемом препаратов, таких как ингибиторы протонной помпы; гиперпластические полипы. Обычно менее агрессивны, часто ассоциируются с фоновым гастритом. Биопсия и лечение у гастроэнтеролога рекомендуются для подтверждения диагноза;

Обычно менее агрессивны, часто ассоциируются с фоновым гастритом. Биопсия и лечение у гастроэнтеролога рекомендуются для подтверждения диагноза; аденоматозные полипы. Потенциально опасны, могут привести к раку ЖКТ. Требуют немедленного удаления для предотвращения развития онкологии.

— В толстой кишке чаще всего встречаются аденоматозные и гиперпластические полипы, а также воспалительные полипы и псевдополипы, которые связаны с язвенным колитом и болезнью Крона, — объясняет Каролина Нилус.

Симптомы

Полипы в области желудка не будут иметь никаких характерных проявлений, у пациента не будет никаких жалоб. Обнаруживают их обычно, если проводится обследование по другим поводам.

Острой боли полипы чаще всего не провоцируют, если нет сопутствующих осложнений. Например, если из-за крупных размеров они перекрывают просвет кишки, могут быть серьезные жалобы: мучительная тошнота, приступы рвоты, причем съеденной в предыдущие сутки пищей, ощущение перерастяжения, переполнения желудка, ощущение быстрого насыщения. Обычно такое бывает, если полип расположен в области выхода из желудка, что нарушает процесс прохождения пищи из него в кишечник.

Полипы в области разных отделов кишечника, как и полипы желудка, чаще всего не имеют никакой симптоматики. В некоторых случаях они могут себя проявлять выделением небольшой примеси крови в стуле или слизи.

Когда надо удалять

Решение зависит от типа полипов. Аденоматозные полипы обычно требуют немедленного удаления, в то время как мелкие полипы и не гиперпластические часто оставляются с последующим регулярным мониторингом.

— Современные методы диагностики, такие как гастроскопия и колоноскопия, с возможностью проведения их под медикаментозным сном, позволяют удалить полипы абсолютно безболезненно для пациента. После исследования каждый пациент получает консультацию врача-эндоскописта и при необходимости направление к врачу-гастроэнтерологу, — отмечает врач.

Какие полипы опасны

Полипы бывают разные, и далеко не все способны со временем переродиться в злокачественную опухоль.

По словам врача-гастроэнтеролога Марии Лопатиной, почти никогда не перерождаются в рак неопухолевые полипы, или псевдополипы. И, к счастью, они встречаются в большинстве случаев — более 70% находок на УЗИ. Чаще всего это так называемые холестериновые псевдополипы, которые представляют собой отложения холестерина на стенке желчного пузыря.

Кроме холестериновых псевдополипы еще бывают:

воспалительные . Они развиваются из-за воспаления в слизистой оболочке;

. Они развиваются из-за воспаления в слизистой оболочке; лимфоидные . Это разрастание лимфоидной ткани;

. Это разрастание лимфоидной ткани; гранулематозные . Они появляются в результате воспалительных процессов;

. Они появляются в результате воспалительных процессов; аденомиомы. Они возникают из-за гиперплазии — увеличения количества клеток слизистой оболочки или утолщения мышечной ткани. С ними немного сложнее. По словам Марии Лопатиной, в большинстве источников говорится, что аденомиомы не несут риска развития онкологии, но Национальная комплексная онкологическая сеть (NCCN) считает, что потенциально это возможно.

Другое дело — опухолевые полипы, среди которых самые частые — аденома и аденокарцинома. Аденокарцинома — это уже развившаяся злокачественная опухоль из клеток железистого эпителия. Аденома хоть и доброкачественная опухоль, но способна стать аденокарциномой. Правда, как уточняет Мария Лопатина, исследования по этому поводу еще ведутся.

Взято Источник

15.03.2024