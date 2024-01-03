В новом году в барнаульском зоопарке “Лесная сказка” пройдет под эгидой Года семьи. Несколько питомцев обретут свои вторые половинки, а пока животные не устают радовать посетителей

Питомцы “Лесной сказки” встретили Новый год за праздничными столами, а уже утром 1 января были готовы встречать первых посетителей. А уже скоро в жизни некоторых животных придут долгожданные перемены. Некоторые из них обретут семейное счастье. Кто первым поменяет статус одиночки, “Толку” рассказал директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Взято отсюда