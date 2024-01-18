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Моя будущая профессия – врач?

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Моя будущая профессия – врач?

На базе Мамонтовской Центральной районной больницы регулярно проводятся профориентационные встречи со старшеклассниками. Очередное мероприятие накануне провела фельдшер медицинской профилактики Ирина Фриц. Вместе с другими сотрудниками ЦРБ она провела экскурсию для ребят, которые мечтают стать врачами, чтобы они смогли получить больше информации о больнице и о медицине в целом. Ребята побывали в рентген-кабинете, узнали как и для чего проводится диспансеризация, как снимают кардиограммы, а в кабинете окулиста всем желающим проверили зрение.

«Школьники – это наше будущее, поэтому встречи с ними мы проводим регулярно. В планах – создание на базе ЦРБ группы волонтеров из числа учеников, в настоящее время решается вопрос с Центром занятости населения о трудоустройстве школьников в больницу на летние месяцы. Тем самым мы дадим ребятам возможность не только оказать посильную помощь медработникам, но и понять для себя, правильно ли они выбрали медицину своим будущим», – говорит главный врач Мамонтовской ЦРБ Егор Ивлев.

Взято отсюда.

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