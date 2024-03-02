Можем соскользнуть: бийчане просят установить перила у трамвайных остановок

Пассажиры отмечают небезопасность площадок, на которые выходят из общественного транспорта

Бийску нужны безопасные трамвайные остановки. Проблемы общественного транспорта особенно обострились этой зимой. Автобусы выходят на линию нерегулярно, а горожане, которые решили пересесть на трамваи, столкнулись с другой проблемой. Посадочная зона представляет собой узкие бетонные конструкции, которые в заснеженном и обледенелом состоянии превратились в скользкие склоны.

Опасность подстерегает пассажиров совсем рядом. Автомобили движутся почти вплотную. Людей от железных коней должны защищать полуметровые бетонные выступы, но зимой и они таят опасность.

– Нет перил, зацепиться не за что. Как люди только не падают? Меня только волнует вот эта остановка, – указывает Людмила Горелова на платформу у остановки «Табачная фабрика», – потому что мы ездим в больницу, еще куда-то, и боимся, что в какой-нибудь прекрасный раз можем соскользнуть под машину. Мы просим, чтобы нам сделали перила. Тут и дети выходят из трамвая, школа рядом, – и они могут случайно кого-то толкнуть.

Проблемных остановок в Бийске действительно много. При этом для части горожан это становится серьезным препятствием для нормальной жизни.

У меня муж – инвалид второй группы. Ходить он боится. С двумя палочками – вот на этой площадке – как сесть в трамвай? Я и сама ломала руку, падала. А возраст уже такой, что плохо заживает, долго лечилась, – говорит Вера Ковина.

Горожане сами себя сравнивают с пингвинами, передвигаться по тротуарам, пешеходным переходам им приходится медленно и вдумчиво, просчитывая каждый свой шаг.

Как пояснил директор МУП «Бийскгортранс» Евгений Беляев, вопрос необходимости установки безопасных поручней у островков рядом с трамвайными путями обсуждался не один раз, но активных шагов к реализации сделано не было. При этом стоят такие защитные уста

Проблема, как удалось выяснить корреспондентам «Бийского телевидения», в другом. Ширина проезжей части не позволяет установить подобные конструкции. Расширяя посадочную зону, трамвайщики заузят проезжую часть.

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Взято отсюда