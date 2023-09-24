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Может ли в Алтайском крае начаться вторая пандемия

редактор ГОРНЯК2201 минуты

"Красная зона". Поликлиника. Ковид. Врач Фото: Олег Укладов

На сегодняшний день в регионе пока не планируется вводить ограничительные мероприятия, а ситуация с распространением коронавируса остается стабильной

За прошедшую неделю число заражений COVID-19 по России выросло практически на 50%, о чем сообщил Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Из-за этого в Москве развернули дополнительный ковидный госпиталь, а регионы частично начали вводить масочный режим. “Толк” поговорил с главным эпидемиологом Алтайского края Ириной Переладовой и узнал, ждет ли нас вторая пандемия и возвращение масок.

Ограничений пока нет

В период с 11 по 17 сентября число госпитализаций из-за ковида в России выросло на 20,6%. Рост числа госпитализаций отметили в 42 регионах страны. В Алтайском крае за аналогичный период выявили 105 случаев заболевания коронавирусом, при этом лечение в больнице понадобилось только 27 пациентам. Летальных случаев не зафиксировано.

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