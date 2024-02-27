В интервью с эндокринологом поговорили, какие симптомы нельзя игнорировать

27 февраля 2024, 17:0081Написать комментарий

Многие во время разговоров о проблемах со здоровьем во всем винят щитовидную железу. Мол, ой, это всё от того, что щитовидка шалит. Но мало кто задумывается, что на самом деле из себя представляет и за что отвечает этот орган.

В интервью с врачом-эндокринологом ярославской клиники «Медикал Он Груп» Юлией Паутовой наши коллеги из 76.RU разбирались, как щитовидная железа влияет на нашу жизнь и на какие тревожные симптомы следует обращать внимание.

— Что такое щитовидная железа и за что она отвечает в организме?

— Обычно ответ на этот вопрос начинают со слов «Щитовидная железа — “королева” метаболизма». Это гормонально активный и гормонально зависимый орган, расположенный в нижней части шеи в области щитовидного хряща гортани, откуда она и получила свое название. То, что щитовидная железа состоит из двух долей и перешейка, напоминающих силуэт бабочки, обычно знают все. А вот то, что щитовидная железа является одним из самых кровоснабжаемых органов в организме, для многих станет открытием. Поэтому часто при стрессах, смене температуры, физической нагрузке появляется чувство кома в горле. Но оно может быть совсем не связано с патологией органа, а обусловлено расширением сосудов в щитовидной железе.

Щитовидная железа отвечает за обмен веществ, энергию, бодрость, память, состояние сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, вес, обмен жидкостей в организме, настроение, иммунитет, мозговую активность и многое другое, но, конечно, в сотрудничестве с другими органами и гормонами.

— Как понять, что у человека проблемы с щитовидкой? При каких признаках стоит обращаться к специалисту?

— Дело в том, что однозначно достоверных признаков, по которым можно сразу сказать: «Это у тебя проблемы с щитовидной железой», не существует. То есть такие же симптомы могут быть и при каком-либо другом заболевании, поэтому мы сталкиваемся с двумя тенденциями. Во-первых, игнорирование настоящей причины, когда человеку часто говорят: «Это у тебя всё от щитовидки», а первопричина остается недообследованной и недиагностированной, и время бывает упущено. И, во-вторых, это противоположная ситуация, когда ищут в разных направлениях, а про щитовидную железу вспоминают не в первую очередь.

Поэтому совет здесь простой — при любых сомнениях стоит обратиться к специалисту. Именно врач с опытом сможет достаточно быстро и точно определить, связано ли состояние пациента с проблемой щитовидной железы.

— Считается, что довольно распространенными симптомами являются резкий набор / потеря веса, так ли это?

— Стоит отметить, что при гипотиреозе (распространенная эндокринная патология, проявляющаяся снижением функций щитовидной железы и резким уменьшением количества вырабатываемых ей гормонов. — Прим. ред.) обмен веществ замедляется, человек становится вялым, апатичным, часто бывает сонливость днем, поэтому снижаются энергетические затраты организма. Появляются запоры из-за так называемого ленивого кишечника, а также нарушение водно-электролитного баланса. Жидкость в организме задерживается, формируется характерный отек, который, кстати, при заболевании щитовидной железы отличается от обычных отеков. И внешне это приводит к ощущению увеличения массы тела. Но это не происходит стремительно, и нельзя все проблемы, связанные с лишним весом, сразу сводить к снижению функции щитовидной железы. Необходимо проверить другие органы и системы. Но очень часто мы сталкиваемся в практике с тем, что человеку проще и удобнее полагать, что у него проблемы с какими-то органами или с какими-то гормонами, а не в том, что он много ест и мало двигается. Другими словами, ожирение никогда не бывает результатом гипотиреоза, у него всегда несколько причин, а снижение функции щитовидной железы приводит лишь к избыточной массе тела, сложности сбросить лишний вес.

А вот быстрое снижение веса при повышенном аппетите действительно тревожный признак. Поэтому следует в самое короткое время обратиться к врачу. Есть такое выражение «заболевание щитовидной железы — это, в первую очередь, заболевание сердца». Это как раз про тиреотоксикоз (синдром, возникающий при повышенном содержании в крови гормонов щитовидной железы. — Прим. ред.). Но здесь уже надо волноваться не из-за веса, а за сердечно-сосудистую систему и токсические осложнения.

— Какие анализы необходимо сдать, чтобы понять, есть ли у тебя проблемы с щитовидной железой?

— Классика это, конечно, гормоны ТТГ, Т4, Т3 свободные. В первый раз лучше посмотреть и антитела к тиреопероксидазе. Часто можно видеть, что важные анализы не назначаются или назначаются не «свободные», а «общие» формы гормонов. Зачастую назначаются лишние анализы, или пациенты сами их сдают, необоснованно затрачивая средства. Такие анализы, как антитела к тиреоглобулину, тереоглобулин, антитела к рецептору ТТГ, кальцитонин, назначаются только по показаниям, и не стоит на них тратиться перед первым визитом к врачу. Специалист назначит все необходимые анализы для комплексного понимания ситуации.

Поскольку щитовидная железа — «королева» метаболизма, то и свита у нее вполне обширная. Так что на приеме часто выясняется, что помимо гормонов необходимо знать еще и состояние других органов и систем. Например, всё у нас в организме метаболизируется в печени, и гормоны не исключение. Часть белков синтезируются в печени, в том числе белки-переносчики. Или состояние анемии может быть следствием снижения функции щитовидной железы, а может быть и причиной так называемого гипоксического гипотиреоза. Так что полный спектр анализов определит эндокринолог.

— Какие продукты питания и вредные привычки могут негативно повлиять на щитовидную железу? Какие, напротив, способствуют ее здоровью?

— Здесь я не буду оригинальной. Действительно, курение, включая вейп, кальян, электронные сигареты, айкос и всё подобное, а также все виды алкоголя наносят вред всему организму, а не только щитовидной железе. Снижает функцию щитовидной железы голодание. Этого многие не знают или не обращают внимания, поэтому так сложно похудеть только на строгой диете. Избыток сладкого и частые перекусы, конечно, речь только о вредных перекусах, а не когда гастроэнтеролог назначил какую-то диету, тоже негативно сказываются на функции щитовидной железы. Интоксикации любого генеза, химические воздействия любой природы. На это тоже многие не обращают внимания, а может быть банально избыток чистящих средств, или какие-то не очень хорошие лакокрасочные покрытия дома. Избыток соли в рационе, ГМО и усилители вкуса.

Улучшают работу щитовидной железы йодсодержащие продукты, но с ними надо быть очень осторожными, потому что есть ряд состояний щитовидной железы, когда они не показаны, или даже противопоказаны. Должно быть нормальное содержание в организме железа, витаминов Д и А, селена, меди, магния, хрома, витаминов группы В, особенно В3 (никотиновой кислоты). Также должно быть хорошее состояние желудочно-кишечного тракта и печени, отсутствие анемии.

— Что будет, если игнорировать проблемы с щитовидкой? К каким заболеваниям это может привести?

— Гипотиреоз может привести к нарушению сна, сложностям с беременностью, постоянно сниженному настроению, набору массы тела со склонностью к локальным подкожным отекам. У таких пациентов кожа блекло-желтоватая, они как бы похожи на парафиновые свечи. Такие отеки плотные, зачастую с какой-то местной, или даже мигрирующей, локализацией. Лицо часто становится лунообразным, с совиными глазами. Также игнорировать проблемы со щитовидной железой чревато нарушением мозговых функций, в отдаленной перспективе может приводить к острому инфаркту миокарда и инсульту. Очень часто повышается холестерин, возникает анемия, нарушение углеводного обмена, который в свою очередь может привести к сахарному диабету второго типа. Выпадают волосы, даже в области бровей, становятся ломкими ногти.

При повышении функции щитовидной железы страдают сердечно-сосудистая система, нервная система, отмечается повышенная беспричинная тревожность и даже плаксивость, иногда такие люди жалуются на дрожь во всем теле и очень часто на тремор рук. При длительном течении без терапии может даже возникнуть почечная недостаточность. Также наблюдаются аритмия, остеопороз. В последнее время участились обращения пациентов с нарушением функции щитовидной железы в качестве осложнения на фоне приема антиаритмических препаратов (в кардиологии). Эти ситуации скорректировать сложнее, они требуют регулярного наблюдения и кардиолога, и эндокринолога.

— Как понять, что у человека рак щитовидной железы?

— Корректно ответить сложно. Онкология вещь коварная. Есть примеры, когда карциномы щитовидной железы обнаруживали у абсолютно здоровых молодых людей, например, у студентов или солдат срочной службы. На практике я лично не заметила разницы по частоте возникновения в зависимости от размеров узлового образования. В литературе же часто встречаются указания на рост узлов щитовидной железы, описания кома в горле, поперхивания при глотании твердой пищи, увеличения шейных лимфоузлов. А на практике, вспомните выше обсуждаемый пример, что в любом дискомфорте в области шеи, как правило, на первом месте это психосоматика. На втором — патология лор-органов, дальше идут гастропатология, потом шейный остеохондроз и только на последнем месте реальные проблемы со щитовидной железой. Но онкология настолько серьезная проблема, что лучше перестраховаться и обратиться к врачу с любым подозрением. А когда уже заболит или увеличатся лимфоузлы, то, как говорится, не было бы поздно. В медицине сейчас очень актуально направление онконастороженности. Это означает, что сначала необходимо исключить самое страшное, требующее немедленного вмешательства, а затем уже можно поэтапно искать настоящую причину заболевания.

— В каком возрасте чаще всего проявляются проблемы с щитовидной железой? Кто чаще страдает от проблем с щитовидкой — женщины или мужчины?

— В детстве, в период младшего школьного возраста, когда это период быстрого линейного роста. И в пубертате, в период гормональной перестройки. Щитовидная железа как гормонально активный орган пытается помочь всему организму, всем другим органам, и часто сама тоже увеличивается в размерах. Это может быть физиологический момент, и часто даже не требует дополнительной коррекции.

Заболевания щитовидной железы, конечно, больше считаются женскими, но сейчас всё чаще стали проявляться у мужчин. Возможно, это связано со ставшими доступными способами диагностики, штудированием интернета, повышением сознательной активности населения. Поэтому с подобными проблемами и мужчины всё чаще стали посещать кабинеты эндокринологов. Однако стоит отметить, что в последние несколько лет всё реже встречаются картины заболевания, описанные в учебниках как классика. Видимо, это связано с изменением экологии, хроническими стрессами, особенностями питания современного человека. Также стоит обратить внимание на то, что гораздо чаще стали встречаться сочетанные заболевания. Например, если у пациента есть диабет, то зачастую присоединяется и заболевание щитовидной железы, а у женщин и проблемы с гинекологией. У женщин часто первым провокатором заболеваний является беременность, когда к организму предъявляются дополнительные требования.

— Можно ли решить проблемы с щитовидкой, не прибегая к медикаментозному лечению? Например, соблюдать диету и наладить режим сна, заниматься спортом?

— Режим сна, правильное питание и физическая активность хороши всегда, для всех и в любых ситуациях. Чаще всего в обычном понимании людей заболевания щитовидной железы — это либо снижение ее функции, что приводит к ожирению и депрессии, либо усиление функции с пучеглазием и сердцебиением, или же узловой зоб или рак. Но существует очень много разновидностей заболеваний щитовидной железы, и здесь необходимо наблюдение специалиста. У лекарственных препаратов преимущество в том, что они стандартизованы и сертифицированы, а про травы и БАДы этого сказать нельзя. Для успокоения читателей замечу, что гормональные препараты для лечения щитовидной железы назначаются далеко не всегда, они не опасны, их можно спокойно отменить в свое время. Они действительно помогают, когда назначены правильно, и привыкания к ним не существует.

— Что опаснее — увеличенная щитовидка или уменьшенная?

— И то, и другое — это состояния, требующие дообследования, поскольку это не норма. Увеличенная щитовидная железа в то же время может быть нефункциональной. То есть функция-то ее, несмотря на большой объем органа, снижена. При гипоплазии, то есть уменьшении размера щитовидной железы, тоже чаще всего наблюдается снижение ее функции. Если отвечать однозначно, то такие серьезные и даже страшные заболевания, как тиреотоксикоз или многоузловой зоб с онконастороженностью, как правило, бывают с сильным увеличением и уплотнением щитовидной железы. Таким образом, увеличение всё же опаснее.

— Правда ли, что настроение человека в основном зависит от щитовидки? Насколько сильное влияние щитовидная железа оказывает на эмоциональный фон человека?

— В наше время на настроение человека оказывает влияние, помимо гормонов, такое множество факторов, что здесь нельзя говорить однозначно. Конечно, при снижении функции щитовидной железы будут преобладать и сниженный эмоциональный фон, апатия, сонливость. При повышении функции — тревожность и даже агрессия, плаксивость. Люди с аутоиммунным тиреоидитом чаще всего мнительные и эмоционально лабильные.

Тиреоидит — это серьезное нарушение функции щитовидной железы, требующее срочного лечения. Заболевание отличается своим разнообразием признаков. Это может быть постоянное чувство слабости и сонливость или острая боль в области шеи и повышение температуры тела.

— Хотелось бы вернуться к эмоциональному фону. Есть теория о том, что если игнорировать проблемы с щитовидной железой, то ментальное состояние может ухудшиться и даже дойти до депрессии.

— У депрессии свои корни. Если это истинная депрессия, то, конечно, всё равно требуется медикаментозное лечение. Помните, мы говорили о том, что часто щитовидной железе приписывают причины различных состояний, вместо того чтобы искать истинные факторы. Заболевание щитовидной железы есть не у всех, кто страдает депрессией. Поэтому прямой зависимости нет. Но если к состоянию депрессии присоединяется гипотериоз, то, конечно, все симптомы могут быть более выражены, а само состояние труднее поддаваться компенсации, и необходимо будет восстановить также и функцию щитовидной железы.

— Можно ли полноценно жить с удаленной щитовидкой? Что для этого нужно делать?

— Да, можно. Есть заместительная гормональная терапия, синтетический гормон тироксин. Препарат полностью биоэквивалентен гормону тироксину нашего организма. Дозы подбираются под контролем гормонов, чаще всего достаточно быстро, правила приема несложные, а стоимость рекордно низкая по сравнению с большим количеством фармпрепаратов. Я не сторонник удаления органов, но если это необходимо, то не стоит тянуть и бояться. И врачу гораздо легче поддерживать здоровье, когда сама проблема устранена. В том числе и с учетом сопутствующих патологий для оптимального подбора комплексной терапии.

Взято Источник

27.02.2024