Что по этому поводу говорят эксперты

В Екатеринбурге разгорелся скандал из-за мальчика, которого мать вывела гулять на двадцатиградусный мороз без обуви. Ребенка в одних носках заметили вечером 11 января в микрорайоне Солнечном. Оказалось, что женщина вывела на улицу ребенка без обуви в «воспитательных целях». Они прошли возле дома около 15 метров и вернулись обратно.

Люди, наблюдавшие эту картину, обратились в службу безопасности. Ее сотрудники передали информацию в полицию. Утром 12 января правоохранители нашли мать мальчика. Почему произошла такая история и какие могут быть последствия?

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Педиатр «УГМК-Здоровья» Игнат Клюжин считает, что у ребенка может быть обморожение, но других последствий быть не должно:

— Для общего переохлаждения необходимо длительное воздействие низкой температуры на всё тело, а судя по фото, ребенок одет достаточно тепло, нет только обуви. На иммунитет это тоже не должно никак повлиять, но холодовую травму в таких условиях получить достаточно просто.

Позиции силовиков, правозащитников и обычных горожан

Кроме полиции к ситуации подключился и Следственный комитет. Как рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в этой ситуации есть признаки грубого нарушения прав ребенка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности. Следователи проверят, не нарушались ли права мальчика раньше.

Адвокат Сергей Колосовский утверждает, что в таком случае против Анны могут возбудить уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).

Правозащитница Ева Меркачева же считает, что семье, которая оказалась в центре скандала, нужна помощь.

— Женщину уже опрашивают силовики. Могут и арестовать. По мне, так наверняка у нее случилось помешательство рассудка, и крайние меры тут никому не помогут, а только сделают ситуацию хуже, — написала она в своем телеграм-канале «МеркачеваПрава».

Ее коллега, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, наоборот, осудил мать. Он считает, что физическое наказание в отношении детей недопустимо.

Детский омбудсмен уверен, что необходимо внимательно изучить ситуацию, уточнить все обстоятельства произошедшего. В любом случае даже если ребенок провинился, поступить с ним нужно было по-другому.

— У нас такие случаи бывали. Если вы помните, несколько лет назад и на поводке кого-то там выгуливали. Исходя из опыта работы, исходя из обращений, тех случаев, которые уже были, мы четко понимаем, что в системе воспитательной работы не может быть силовых методов. Здесь только мотивация, только убеждение и разбор ситуации. Вот так вот это будет правильно. Этим мы сейчас уже с комиссией по делам несовершеннолетних и занимаемся, — сказал Игорь Мороков.

Мнения обычных горожан по этой ситуации разделились. Некоторые встали на сторону Анны, а кто-то осудил женщину.

— Мать не в курсе, что можно легко подхватить воспаление легких таким образом?! Что бы ребенок ни сделал или ни сказал, она не имела права так поступать. И обморожение ног можно легко получить, — написала Apelsinka.

— Допустим, ноги не успеет отморозить, но психологически это такой удар по ребенку. Я бы на всю жизнь запомнил такое. Потом, когда этот парнишка в пьяном угаре стукнет старушку-мать по голове топором, мы будем думать: как же так? — утверждает Виталий.

— Вы знаете, я вам отвечу как мама троих сыновей: иногда надо ребенку показать наглядным примером, чтобы до него дошло. В данном случае мать показала, как было холодно собаке (ну, я надеюсь, что там действительно не более 15 метров), — уверена Мария.

— Меня в детстве в целях закаливания также выводили на снег, только не в носках, а босиком. Ничего смертельного, страшного в этом нет, за 15 метров, которые они прошли, мальчик точно бы не умер, — считает Даника.

Почему родители жестоко обращаются с детьми

Психолог Анастасия Беренова уверена, что насилие не дает ожидаемого эффекта.

— Какого спортсмена бы ни готовили, в приоритете всё равно должно быть сохранение личности и физической безопасности. Никакое достижение не стоит такой боли. На мой взгляд, это уже выходящее за грань строгости воспитание. Чаще всего это приводит к подростковому бунту в лучшем случае, когда ребенок осознает, что над ним совершают насильственные действия, и сопротивляется таким вещам. Происходит подавление личности в интересах родителя. Ребенок может добиться каких-то результатов, но не потому, что он сам этого хочет, — отметила Анастасия Беренова.

Психолог считает, что родителям, которые слишком строго обращаются со своими детьми и прибегают к подобным методам воспитания, может требоваться помощь психиатра или психотерапевта. Но она будет эффективна только в том случае, если человек готов принимать эту помощь.

— Такие родители не воспринимают свои действия как жестокость. С их точки зрения, это некая норма. Здесь можно говорить о глубинном сбое родительских ориентиров, когда свое внутреннее напряжение они вымещают на детях, негуманными методами требуя от них каких-то достижений, например, в спорте. Они не осознают, что проявляют жестокость, скорее всего, потому что их внутренняя боль не может выплеснуться по-другому, — сказала Анастасия Беренова.

Семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова отметила, что из-за чрезмерной детской активности и порой даже вредности у родителей могут сдавать нервы, и тогда сложно сдерживать агрессию.

— Тогда происходит то, чего не должно происходить, — ребенка выгоняют на мороз. Это самое простое, что приходит в голову родителю, потому что шлепать детей нельзя, бить нельзя. Но на то она и есть родительская миссия, чтобы это всё выдерживать. Возможно, родителю кажется, что если ненадолго создать такой вот дискомфорт в воспитательных целях, то это будет воздействовать, хотя на самом деле это, наверное, попадает под жестокое обращение со своим собственным ребенком, — высказалась Наталья Панфилова.

Специалист считает, что родителям, которые склонны к агрессии, стоит обратиться к психологу или даже неврологу.

— Это зона ответственности самого взрослого, насколько он способен справиться с тем стрессом, который на него навалился, и насколько он это перекидывает на близких. Такого точно не должно быть, когда родитель кричит на ребенка, именно кричит. А если этот крик сопровождается еще каким-то жестоким поступком по отношению к ребенку, это совсем нехорошо, — пояснила психолог Наталья Панфилова.

По ее словам, если ребенок постоянно находится в атмосфере, где все друг на друга кричат, даже если крик не направлен на самого ребенка, это отразится на нем в дальнейшем, на его понимании, как вообще строятся отношения в семье, что допустимо, а что нет.

В последнее время стало известно о нескольких случаях гораздо более жестокого обращения родителей с детьми. Так, например, в конце прошлого года Екатеринбург потрясла история 20-летней девушки, которая выкинула своего новорожденного сына из окна, а в январе нетрезвый отец выбросил с 5-го этажа годовалую дочь. Много шума наделало видео блогера Сергея Косенко, который подкинул своего двухмесячного сына в сугроб. Психологи объяснили, почему родители так поступают.

Взято Источник

13.01.2024