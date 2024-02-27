Можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат

Подарочный сертификат становится с каждым годом все более популярным подарком как на день рождения, так и на другие праздники, например, 8 Марта. Но что делать, если он не подошел или вам просто нужны деньги? Руководитель Центра правовой помощи юридического института АлтГУ Андрей Кулаевский рассказал, как вернуть магазину ненужный сертификат и почему у него не может быть срока действия.

В российском законодательстве нет определения «подарочный сертификат», но есть позиция Роспотребнадзора и судебная практика, которая регулирует правила возврата, трат и покупки.

Подарочная карта или сертификат – это предоплата, аванс, который передан покупателем продавцу, чтобы в будущем получить товар, рассказывает Андрей Кулаевский. Пока покупатель не выбрал товар, договор купли-продажи не считается заключенным. Поэтому вы можете вернуть деньги, равные номиналу сертификата. Если продавец отказывается делать возврат, можно направить жалобу в Роспотребнадзор или прокуратуру.

Часто на сертификатах указывают срок действия, но это также незаконно, подчеркивает юрист. Вы можете вернуть деньги за карты, подаренные или приобретенные за последние три года – это срок исковой давности по защите прав потребителей.

Можно вернуть и товар, приобретенный по сертификату. Если он некачественный, то его обязаны забрать назад в рамках гарантийного срока, а если изделие просто вам не подошло – срок возврата составляет две недели с момента покупки. Товар не должен быть в употреблении, а упаковка должна быть целой.

Покупки в интернет-магазинах подчиняются тем же нормам. Изделие можно вернуть либо при получении, либо отправить обратно продавцу.

Что касается платных возвратов, которые практикуются на многих маркетплейсах, то здесь все законно: продавец заранее предупреждает о нем, и, приобретая товар, вы автоматически соглашаетесь на эти условия.

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