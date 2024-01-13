Возгорание произошло около половины восьмого утра по местному времени

Утром 13 января произошел пожар на складе маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Как сообщает «Фонтанка», сигнал о возгорании поступил в МЧС в 7 часов 42 минуты по местному времени. В 11 часов 14 минут МЧС сообщило, что пожар локализован — его площадь составила 70 тысяч квадратных метров.

Предварительно известно, что в субботу на смену заступили 1600 человек. По словам сотрудников в соцсетях, при эвакуации возник затор. МЧС сообщило, что пострадавших в результате пожара нет, однако очевидцы утверждают обратное.

Telegram-канал Mash опубликовал запись разговора с очевидцем — по его словам, эвакуация началась не сразу, еще в 4 часа утра на складе был сильный странный запах и сработала пожарная тревога.

— Мы подошли к старшим склада, спросили, что это такое, это учебка? Они такие: «Нет, если была бы учебка, вам бы написали». И мы продолжили работать спокойно, — говорит на записи анонимный сотрудник склада. — Примерно в восемь, наверное, пораньше, где-то в семь, всё хорошо сработало, в том плане, что они не стали закрывать ворота для грузовиков. Была сумасшедшая давка, по-любому есть пострадавшие, потому что сгорела семиэтажная хрень. Была девушка со сломанной ногой, которую мы лично в машину посадили и доставляли ее в больничку. В давке погибло много людей, потому что я видел, как люди выбегают. Мы просто смотрели на это со стороны уже, и люди выбегают, бежит толпа людей, и после этой толпы людей люди лежат на земле. То есть, не знаю, скорей всего, они умерли. По-любому кто-то погиб в пожаре, кто-то задохнулся.

Мужчина утверждает, что при этом после начала возгорания одни из ворот между складами были закрыты. Он полагает, что намеренно.

— Там такие есть ворота огромные, по расстоянию, наверное, пять легковушек, — говорит очевидец. — Когда началась пожарная тревога, эти ворота закрыли. Они просто опустили ворота в том здании, где был пожар. В этих воротах есть обычная дверь, как от квартиры. Сделали они это, походу, чтобы одна часть склада сгорела, а вторая нет. Просто вдумайтесь, насколько это скотское отношение!

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Видео: МЧС России

Официальных данных о погибших и пострадавших нет. Telegram-канал Shot сообщает, что сотрудники заявили, что один из их коллег пропал — его видели в курилке до эвакуации, после пока не нашли.

— Можно сказать, всё сгорело, — пишет одна из очевидцев под ником «А» в чате Шушар. — Была там при пожаре, собирала товар, эвакуацию дали, думали, ложная, т. к. часто бывает, потом по ТСД (терминал сбора данных. — Прим. ред.) сообщили, что настоящий пожар, после этого, думаю, все начали выбегать.

Компания Wildberries прокомментировала, что «товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса», покупателям вернут деньги за утраченные заказы, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.

— Поставка товаров будет перенаправлена на другие склады. Продавцы могут поменять направление. Вся актуальная информация будет на портале продавцов, — сообщили Е1.RU в пресс-службе Wildberries.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, пожар начался изнутри здания, там, где размещалась бытовая химия. Shot сообщает, что некоторые сотрудники считают, что имел место поджог в качестве мести — за несколько дней до этого возле склада произошла массовая драка, в которой гражданин Азербайджана получил ножевое ранение.

Взято Источник

14.01.2024