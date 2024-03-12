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Мокрый снег и до +7: в Алтайском крае установилась теплая, но нестабильная погода

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Мокрый снег и до +7: в Алтайском крае установилась теплая, но нестабильная погода

Погода. Март Фото: Анна Меньшикова, Толк

Синоптики прогнозируют похолодание до -20 градусов ночью и -5 в дневное время к четвергу, 14 марта. А пока впереди два дня плюса и снег

До -3…+2 градусов, а по южным районам до +7 потеплеет в Алтайском крае 12 марта. При этом в отдельных районах пройдет небольшой снег, по западу – умеренные осадки. Также ожидается мокрый снег, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Возможны гололедные явления, на дорогах – гололедица. Ветер подует южный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле во вторник ожидается -1…+1 градус. В конце дня пройдет небольшой снег. На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер южный, 4–9 м/с.

Взято отсюда

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