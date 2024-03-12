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Мокрый снег и сильный гололед на дорогах ожидаются в Алтайском крае 12 марта

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Мокрый снег и сильный гололед на дорогах ожидаются в Алтайском крае 12 марта

Циклоны и атмосферные фронты 12 марта вызовут в Алтайском крае снег, местами метели, гололедные явления.

По информации Алтайского ЦГМС, 12 марта в регионе прогнозируется -3, +2 гр., по югу до +7 гр. Мокрый снег, по югу с дождем. Ветер южный 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Ночная температура составит -1, -6 гр., по северо-западу -8, -13 гр. Осадки продолжатся.

В Барнауле синоптики обещают днем -1, +1 гр., ночью -4, -6 гр. В конце дня небольшой снег.

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Взято отсюда.

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