Мокрый снег и умеренно морозная погода ожидаются в Алтайском крае 8 марта

Плотные массивы фронтальной облачности, насыщенные влагой, принесли в Алтайский край неустойчивый характер погоды с осадками разной интенсивности и ослабление морозов. 8 марта в регионе ожидается умеренно морозная погода и снегопад.

По информации Алтайского ЦГМС, прогнозируется -2,-7 гр., по югу до +3 гр. Небольшой снег, по югу мокрый, местами метели. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Ночью похолодает до -10,-15 гр., местами до -20 гр.

В Барнауле 8 марта синоптики обещают днем -2,-4 гр., ночью -13,-15 гр. Небольшой снег

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