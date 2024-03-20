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Мокрый снег, метели и ветер возвращаются в Алтайский край 20 марта

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Мокрый снег, метели и ветер возвращаются в Алтайский край 20 марта

Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на всей территории края. Кроме того, в ближайшие ночи температура воздуха опустится до -18 градусов

Днем 20 марта в Алтайском крае ожидается -4…+1 градус, по южным районам местами до +6 градусов. Также пройдет небольшой, местами умеренный снег, возможны метели и гололедные явления, сообщает сайт регионального ЦГМС .

На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер подует северо-западный, 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с.

В Барнауле в среду будет около -1…+1 градуса. В первой половине дня ожидается небольшой снег, мокрый снег и слабая метель. На дорогах местами вероятна гололедица. Ветер северо-западный, 5–10 м/с.

Взято отсюда.

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