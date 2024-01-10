Погода. Зима. Снег. Фото: ru.freepik.com

Следующая за кратковременным похолоданием оттепель принесет порывистый ветер и осадки в виде дождя, мокрого снега по всей территории региона

До -2…-7, а местами до +2…+7 градусов поднимутся столбики термометров 10 января в Алтайском крае. При этом очередной период потепления спровоцирует разгул непогоды, предупреждают синоптики регионального ЦГМС.

Небольшие, умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, а также дождя ожидаются в этот день по всему краю. Местами возможны сильные метели. На дорогах сохраняются гололедица и снежные заносы.

Ветер подует юго-восточный, его скорость составит 15–20 м/с. Во второй половине дня порывы достигнут 25–30 м/с, по южным районам местами 33 м/с и более.

В Барнауле в среду ожидается -3…-5 градусов. В конце дня пройдет небольшой снег, мокрый снег, метель. На дорогах вероятна гололедица и снежные заносы. Ветер юго-восточный, 15–20 м/с.

Взято отсюда