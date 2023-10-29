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Мокрый снег и дождь ожидаются в Алтайском крае 29 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Местами по региону подует порывистый ветер

Фото: unsplash.com

Холодная погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае 29 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит -2…+3 градуса. Также ожидается мокрый снег и дождь, местами гололедные явления. Особенно сильно непогода покажет себя по югу, а в Барнауле будет преимущественно без осадков.

Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Горняк22

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