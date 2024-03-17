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Мокрый снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 17 марта

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В регионе потеплеет до +4 градусов

Мокрый снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 17 марта

Синица сидит на ветке / Фото: unsplash.com

Теплая погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае в воскресенье, 17 марта, прогнозируют в Гидрометцентре региона.

“Температура -1…+4 градуса. В большинстве районов небольшой, по востоку умеренный снег, мокрый снег, дождь, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица”, – говорится в сообщении.

Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с. Местами при этом возможны порывы до 18 м/с.

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