Мокрый снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 17 марта

В регионе потеплеет до +4 градусов
Синица сидит на ветке / Фото: unsplash.com
Теплая погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае в воскресенье, 17 марта, прогнозируют в Гидрометцентре региона.
“Температура -1…+4 градуса. В большинстве районов небольшой, по востоку умеренный снег, мокрый снег, дождь, местами метели, гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица”, – говорится в сообщении.
Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с. Местами при этом возможны порывы до 18 м/с.
новости горняк
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