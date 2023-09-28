Молдавия предложила «Газпрому» выплатить вместо долга «компенсацию»

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27 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Чего только они не пытаются придумать, чтобы только не гасить долг перед «Газпромом». Хотя интересный момент в том, что Молдавия заплатила российскому газовому гиганту только за прошлый год за газ столько, сколько должна за годы и годы прошлых поставок.

Но обо всём по порядку. Пишет 24TNews.

В начале такая новость:

Как выяснил “Ъ”, молдавские власти предложили «Газпрому» заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и ее структуры спишут все долги «Молдовагаза». Взамен Кишинев гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на $160 млн и готов заплатить «Газпрому» $153,57 млн в качестве компенсации за «отклонения от тарифа». Российская монополия требует от «Молдовагаза» более $700 млн долга, из которых страна официально признает только $8,6 млн.

Ну а потом такая:

«Суммарный уровень оплаты за потреблённый в текущем году природный газ на 31 октября 2022 года составил 9,731 млрд леев и покрывает 99,3% от объёма поставок», -написал он в своём Telegram.

По прошлогоднему курсу это чуть больше 500 миллионов долларов. А там были ещё ноябрь и декабрь, за которые Молдавия выплатила больше 50 миллионов долларов. За январь 2023 года 65 миллионов долларов. Таким образом, договор, который заключил Кишинев с Газпромом не так давно – о котором из каждого утюга молдавские политики вещали, что он очень выгоден их стране – принёс российской монополии денег больше, чем Молдавия была должна России за газ.

Так что чем дольше молдавские власти торгуются с «Газпромом» в рамках действующего контракта, тем больше они ему заплатят за текущие поставки газа, с лихвой компенсируя все долги.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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